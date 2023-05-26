İlkbahar yağmurları son yılların en iyi yağışı oldu

Kışı, beklentinin altında aldığı kar yağışıyla geçiren ovada, bitkinin gelişim dönemi olan şubat ayında da istenen seviyede yağış gerçekleşmedi.

İlkbaharın başından itibaren alınan yağışlar ovaya mutluluk getirdi.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine, hububat ekiminin yapıldığı aylarda yağışların istenen seviyede gerçekleşmediğini söyledi.

Konya Ovası'nda, 2,5 milyon hektar alanın 900 bin hektarının sulanabildiğini ifade eden Çevik, "Kar yağışları istenen seviyede gerçekleşmedi. Bölgemizdeki nisan-mayıs yağışları bitki gelişimi için çok faydalı oldu. Bunu arazide de gözlemliyoruz. Kıraç alanlarda arpa ve buğday ekimi yapılıyor. Bu alanlardaki bitki gelişimi de sulak alanlardaki kadar gelişim sağlamış durumda." dedi.

Çevik, İç Anadolu'da geçen yıla göre buğday ve arpa ekim alanlarında yüzde 5 ile 7 arasında bir artışın olduğunu, bunun yalnızca kıraç alanları değil, sulak alanları da kapsadığını belirtti.

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Alınan yağışlarla çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Mayıs ayındaki yağışlar 50 milimetrenin üzerine çıktı. Belki ocak-şubat aylarındaki kar yağışı azdı ama nisan-mayıs yağışları iyiydi. Son 15-20 yılın ortalamasının üzerinde bir yağış aldık. Ulusal Hububat Konseyinin raporlarına baktığımız zaman, buğdayda bu yılki rekoltenin geçen yıldan az olmayacağını ön görebiliyoruz. (Ülke genelinde) Bu rakamın yine 20 milyon tonun üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Aşağı yukarı 7,5 ile 8,5 milyon ton civarında da arpa üretimi bekliyoruz."