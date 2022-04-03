İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan nereli kaç yaşında? İlkay Gündoğan kaç gol attı?

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City, Burnley'yi 2-0 mağlup etti. Manchester City’ningollerini 5’te Kevin de Bruyne ve 25'te İlkay Gündoğan kaydetti. Böylelikle Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 34 golle İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer futbolcusu oldu. İlkay Gündoğan, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'i geride bırakmış oldu.

İlkay Gündoğan kimdir?

İlkay Gündoğan 24 Ekim 1990 tarihinde Gelsenkirchen'de doğdu. Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Manchester City takımında forma giymektedir. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

İlkay Gündoğan futbol kariyeri

Gündoğan 3 yaşında doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06'in altyapısında forma giymeye başladı. 1998'de Schalke 04'ün altyapısına geçti, bir sezon orada geçirdikten sonra eski takımına geri döndü. 2004-05 arasında SSV Buer takımının altyapısında oynayan Gündoğan, 2005'te uzun süre formasını giyeceği VfL Bochum takımına geçti.

2009 yılına kadar çeşitli altyapı seviyelerinde oynayan Gündoğan, 2007-08 sezonunda Bochum'un U-19 takımında oynadı. 2008-09 sezonun ikinci yarısında 2. Bundesliga takımı 1. FC Nürnberg takımına transfer oldu. 2011-12 sezonunda Real Madrid'e transfer olan Nuri Şahin'in yerine önceki sezonun Almanya şampiyonu Borussia Dortmund'a 4 milyon avro karşılığında transfer oldu.

2016-17 sezonu başında 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'tan Manchester City'ye transfer olmuştur. Bu takımda ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Bournemouth takımına karşı atmıştır.

İlkay Gündoğan milli takım kariyeri

Gündoğan, daha önce bir kez Almanya U-18 forması giydi. 4 Eylül 2009'da Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta ilk kez Almanya U-19 millî takım forması giydi. Bu maçta 80. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine girdi. Toplamda 5 kez U-19 hazırlık maçında forma giydi. 9 Ekim 2009'da ise İsviçre karşısında Almanya U-20 formasını ilk kez giydi. Maçta 90 dakika forma giydi. Daha sonra 3 Mart 2010'da yine İsviçre ile oynanan bir hazırlık maçında ikinci ve son kez U-20 forması giydi.

Gündoğan, 11 Ekim 2010'da Ukrayna ile oynanan hazırlık maçıyla ilk kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı forması giydi. 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme maçlarında şans buldu. 4 eleme maçında 1 gol 3 asist ile takımın grup birinciliğine yardım etti.