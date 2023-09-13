İlkay ağlayarak sahayı terk etti
Almanya ve Fransa arasında oynanan hazırlık maçında Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sakatlanarak sahayı gözyaşları içinde terk etti.
Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan, Fransa- Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıktı. 25. dakikada sakatlanan futbolcu sahayı ağlayarak terk etti.
İlkay sakatlandı
Almanya ve Fransa arasında oynanan hazırlık maçına sakatlık damga vurdu. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sakatlanarak oyundan çıktı.
Sahayı ağlayarak terk etti
Mücadelenin 25. dakikasında oyundan çıkarken duydusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan İlkay Gündoğan yerini Pascal Gross'a bıraktı.