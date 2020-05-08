İlkadım’da ‘korona’ya karşı her alanda tedbir

Korona virüsüne (Kovid-19) karşı yıkama ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, temiz ve sağlıklı bir İlkadım için 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları tazyikli köpüklü, dezenfekteli su ile yıkayıp kirden ve virüslerden arındırıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, “Şehrimizde oluşan kum, çamur ve benzeri atıkları ortadan kaldırmak amacıyla ana caddelerimizi kaldırımları yıkarken, tüm yollarımızı da süpürüyoruz. Amacımız daha temiz ve sağlıklı bir İlkadım oluşturmak” dedi.

“Temiz bir İlkadım için yaşadığınız yeri kirletmeyin”

Bir şehri temizlemek için vatandaşların yaşadığı mahalle ve sokağını temiz tutmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Demirtaş ise, “Çocuklarımıza temizlik bilincini küçük yaşlarda aşılamalıyız. Böylelikle hem sokağımızı temizleyen temizlik görevlilerimizin işlerine kolaylık sağlamış hem de daha temiz bir kentte yaşamış oluruz. Temizlemek belediyenin asli görevidir. Temizlemenin birinci görevi ise kirletmemektir. Kirletmeme kültürünü öğrenmemiz lazım. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek, şehrimize sahip çıkmalarıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanır bir kent bırakmak hepimizin görevi” diye konuştu.

Semt pazarlarında korona tedbirlerinde taviz yok

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde belirli günlerde kurulan semt pazarında korona virüs salgını nedeniyle açıklanan tedbirlere yönelik olarak denetimlerinde taviz vermiyor. Zabıta ekipleri, pazar girişinde kurulan kontrol noktasında pazara gelen vatandaşlara el dezenfektan döküp maskesiz olanlara ise ücretsiz maske dağıtıyor. Vatandaşlar pazar girişinde sosyal mesafe kuralına uyarak zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle içeri alınıyor. Maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, pazarcı esnafını da denetliyor. Satış yapan pazarcı esnafına maskesiz ve eldivensiz çalışmamaları konusunda sürekli uyarılarda bulunan ekipler semt pazarına gelen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların da pazar yerine girişine izin vermiyor.

“Hayati önem taşıyan kurallara herkesin uymasını istiyoruz”

İlçede kurulan halk pazarlarında hijyen denetimlerini artırdıklarını söyleyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “İnsan hareketliğinin en yoğun olduğu alanlar arasında bulunan pazar yerlerinde sıkı denetimler gerçekleştiriyoruz. Alınan önlemler, koyulan kurallar tüm pazar yerlerimiz için geçerli. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan hayati önem taşıyan bu kurallara eksiksiz şekilde uymalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.