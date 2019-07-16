İlkadım’da çevre duyarlılığı artarak büyüyor

İlkadım Belediyesi tarafından üretilen Atık Yağ ve Atık Pil Kutusu (AYPİKUT) ile ilçe genelinde 989 kg atık pil ve 690 kg evsel bitkisel atık yağ toplandı.

Öğrencilerin yanı sıra büyüklerinde ilgi gösterdiği atık pil ve atık yağ toplama alışkanlığı İlkadım’da yaşayan vatandaşların çevreye olan duyarlılığını arttırdı. İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çocuklara çevre ve atık pil toplama bilincini kazandırmak, atık pillerin ve atık yağların çevreye ve insanlara verdiği zararları anlatmak amacıyla, ilçe genelinde farklı noktalara AYPİKUT’ları yerleştirmişti. Öğrencilerin yanı sıra büyüklerinde ilgi gösterdiği atık pil ve atık yağ toplama alışkanlığı meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve KontrolMüdürlüğüilçe genelinde 35 noktaya yerleştirdiği AYPİKUT’lardan 989 kg atık pil ve 690 kg evsel kaynaklı bitkisel atık yağ topladı.15 günde bir kontrol edilen AYPİKUT’larla toplanan atık piller atık biriktirme merkezinde toplanarak yetkili kurum olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğine, evsel bitkisel atık yağlar ise motorinli motorlarda üretilebilen bir yakıt olan "biyodizel" üretimi yapan yetkili firmalara teslim ediliyor.

İlkadımlı vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çevreye zararlı kimyasal atık pillerin ve atık yağların çevre kirliliğine neden olduğunu söyledi. “Bir kalem pil toprağa atıldığında 4 metreküp alanı zehirli hale geliyor. Bu da toprağı üretim yapamaz hale getiriyor. 1 Lt atık yağ ise 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor” diyen Başkan Demirtaş, "İlçemizdeki belirli noktalara AYPİKUT cihazları yerleştirerek atık pillerin ve evsel atık yağların toplanarak geri dönüştürülmesini amaçlayan çeşitli çalışmalarımız devam edecek. Bu makineler sayesinde atık olarak nitelendirilen ürünler geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Bu sayede halkımıza geri dönüşüm alışkanlığını kazandırarak çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Köksal Sarıcaoğlu, ’’Atık pillerin doğaya verdiği zararlar düşünüldüğünde toprağın ve yer altı su kaynaklarımızın korunması ve geleceğimiz olan çocuklarımızın temiz bir dünyada yaşamalarını arzu etmemiz neticesinde bu yöndeki tüm çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.