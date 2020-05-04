İlkadım Belediyesi korona virüsüne karşı tedbiri elden bırakmıyor

İlkadım Belediyesi vatandaşların kullandığı mekanlar ve sokakları köpüklü dezenfektanlı solüsyonla yıkıyor

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatıyla korona virüs mücadelesinde uyarıları titizlikle dikkate alıp uygulayan İlkadım Belediyesi, tedbiri elden bırakmıyor. Salgınla alakalı olarak tedbir çalışmalarını yoğunlaştıran İlkadım Belediyesi, dezenfektan harekatına devam ediyor. Belediyenin zabıta ekipleri korona virüse karşı İlkadım’da kurulan halk pazarlarında maske, ateş ölçme, sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak yerinde denetleyerek uyguluyor. İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ise 61 mahallede dezenfektan harekatına halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda köpüklü tazyikli su ile yıkama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gece ve gündüz olmak üzere 2 vardiya 40 kişilik yıkama ekibi ile koordineli bir çalışma sürdüren ilaçlama ekipleri ilçenin her noktasında vatandaşların korona virüsünden korunması için dezenfekte amaçlı ilaçlama ve yıkama çalışmalarını özverili ile sürdürüyor.

“Virüse karşı hem kimyasal hem de doğal deniz suyuyla dezenfekte yapıyoruz”

Yaklaşık 3 ay önce Çin’in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı belediye olarak halkın sağlığı için gerekli hassasiyeti ve önemi gösterme noktasında çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyleyen İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, "İlçemizdeki mahalle ve sokaklarımızı belirlenen program dahilinden yer üstü ve yer altı çöp konteynerlerimiz ve halkımızın yoğun olarak kullandığı prestijli caddelerimizi dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalarımız program dahilinde sürüyor. Sokaklarımızın yıkamasında dezenfekte amaçlı kullanılan Karadeniz’in suyunun da bu konuda etkili olacağına uzmanlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda karar verdik. Sokaklarımızı deniz suyuna katkı olarak eklediğimiz köpüklü solüsyonla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Dünyayı tehdit eden bu salgına karşı mücadelemize periyodik aralıklarla devam edeceğiz" dedi.

"Tedbirler ve önlemler hayati değer taşıyor"

Devlet tarafından alınan önlemlere ve tedbirlere harfiyen uymanın korona virüsüne karşı hayati önem taşıdığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Tüm dünya genelinde devam eden bu mücadelede sabırlı olmak ve güneşli havaların cazibesine kapılıp tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Belediye hizmet binamız ve kamu binaları başta olmak üzere halkımızın yoğun olarak kullandığı alanda ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan el ULV cihazıyla yapılan dezenfektan çalışmalarının yanı sıra, sokakları, caddeleri yıkıyorlar, ilaçlama yapıyorlar. Sadece halkımız duyarlı olsun. Evde kalsınlar. Güncel hayatımıza devam ediyoruz" diye konuştu.