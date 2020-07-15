İlk yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın uzaya gönderileceği tarih belli oldu

İlk yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın 2022'de uzaya gönderileceği açıklandı.

Açıklamayı yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A '2022 yılında uzaya göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı.

"2022'de uzaya göndereceğiz"

Burada hitap eden Bakan Adil Karaismailoğlu, "İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A '2022 yılında uzaya göndereceğiz." dedi.

Yeterlilik testleri 2018 yılı başında yapılması planlanan Türksat 6A'nın 2022 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) tasarım çalışmaları devam eden Türksat 6A'nın üretimi, Fransa ile Japonya'da eğitim alan Türk mühendislerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Projenin maliyeti 600 milyon lira

Türksat 6A, Türkiye'nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak, bütünüyle millî imkânlarla üretilecek olan ilk haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 600 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek yerli uydu projesinde, uydu ve yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem de millî imkânlarla geliştiriliyor.

Yakıt dâhil yaklaşık 4 bin 300 kilogramlık kütleye sahip olacak Türksat 6A, 42° Doğu boylamındaki yörüngeye yerleştirilecek. Türksat 6A, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde müşterilerine hizmet sunacak. Teknik özellikleriyle de dikkat çeken uydu, 18 aktif, 5 yedek, toplam 23 aktarıcıya sahip olacak.

"Türkiye 10 ülke arasına girecek"

Türkiye, yörüngede 15 yıl kalması planlanan Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla beraber haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.