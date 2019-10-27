İlk yerli elektrikli otomobil için tarih açıklandı

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Türkiye'de gelecek üç yılda 200 bin elektrikli araç satılacağını belirterek, "Burada itici güç yerli elektrikli otomobil olacak. 2022'de yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz" dedi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, bir grup enerji muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada beş yıl önce 30 bin megavat (MW) seviyesinde bulunan elektrikli araç bataryası üretim kapasitesinin bugün 300 bin MW’ye yükseldiğini söyledi.

"2020 yılı kırılma yılı olacak"

Bu artışın elektrikli araç üretim ve satışlarını da etkileyeceğini dile getiren Ak, 2020 yılının dünyada elektrikli araçlar pazarı için bir kırılma yılı olabileceğini belirtti.

Elektrikli araçlara Türkiye'de vergi avantajı sağlandığını hatırlatan Ak, bu destekler azalmazsa elektrikli otomobil sayısının hızla artabileceğini vurguladı.

"Yerli üretim elektrikli otomobil 2022'de piyasada"

Son dönemde faizlerin düşmesiyle araç satışlarının da yeniden hareketlenebileceğini ifade eden Ak, "Bu durum elektrikli araçları da etkiler. Türkiye’de gelecek üç yıl içinde 200 bin elektrikli aracın satılmasını öngörüyoruz. Bu süreçte de itici gücün yerli elektrikli otomobil olacağı görüşündeyiz. 2022’de yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz" diye konuştu.