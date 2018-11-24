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İlk ütüler böyleydi

Başlangıçta giysileri düzleştirmek için ısıtılmış ağır taşlar, tuğlalar kullanılırdı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:16
İlk ütüler böyleydi


Başlangıçta giysileri düzleştirmek için ısıtılmış ağır taşlar, tuğlalar kullanılırken daha sonra saplı düz demir plakalar ateşte ısıtılmaya başlandı. Bu yöntemle ısının uzun süre korunamaması yüzünden demir kepçe haline getirilerek içlerine ateş doldurdular. Kor halinde kömür konularak ısıtılan bu ütüler elbette oldukça ağırdı..

1888’de Amerikalı Henry Seely elektrikli ütüyü icat etti. İki çubuk karbon arasında kurduğu kablolu elektrik köprüsüyle demirin ısınmasını sağlıyordu. 1905’te ilk kez son derece hafif elektrikli ütü piyasaya sürüldü.

‘ÜTÜ ISINMIYOR’ ŞİKAYETİNİZ VARSA

Ütü rezistansı arızalıdır. Ütü tabanı değiştirilir. Bağlantı kablolarında temassızlık vardır. Kablo bağlantıları kontrol edilerek temassızlık giderilir.

ÜTÜ OTOMATİK YAPMIYORSA

Termostat arızalıdır. Termostat değiştirilmelidir.

ÜTÜNÜN LAMBASI YANMIYORSA

Lamba grubu arızalıdır, değiştirilir. Termostat arızalıdır, termostat değiştirilir. Rezistans arızalıdır, rezistans değiştirilir. Şebeke kablosu arızalıdır, o değiştirilir. Veya kablo grubu arızalıdır, kablo grubu değiştirilir.

ÜTÜ YETERLİ ISINMIYORSA

Rezistansın watt değeri uygun olmayabilir, rezistans değiştirilir. Termostat arızalıdır, termostat değiştirilir. Termostat tabana iyi temas etmiyordur. Termostat temas yüzeylerine Dow Corning 340 sürülür

ÜTÜ ÇOK ISINIYORSA

Termostat kısa devre olmuştur, termostat değiştirilir.

 

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:16
  1. ütü problemleri
  2. ütü sorunları

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