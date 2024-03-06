İlk uçuşunda şov yapan KAAN’ın bir de rakiplerine bakın! İşte Gripen, F16, F22’nin ilk uçuş videoları…
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde başarıyla gerçekleştirdi ve havacılık savunma alanında büyük bir heyecana neden oldu. Uçuş sırasında gösterdiği manevralarla göz kamaştıran KAAN, rakiplerine gözdağı verirken rakiplerinin ilk uçuş videoları da ortaya çıktı.
Sosyal medyada savunan adam kanalında paylaşılan videoya göre, KAAN'ın ilk uçuş videosunu izleyenler, uçağın çevikliği ve manevra kabiliyetine hayran kaldılar. KAAN, ilk uçuşunda dik dönüşler, loop ve barrel roll gibi karmaşık manevralar gerçekleştirerek F-16, F-22 ve Gripen gibi rakiplerinin ilk uçuşlarından çok daha etkileyici bir performans sergiledi.
KAAN'ın Rakiplerinin İlk Uçuşları:
İsveç’in ilk savaş uçağı Gripen’ilk ilk uçuş videosunda, daha kalkışını tamamlayamadan yere çakılması olay oldu.
ABD’nin F22’si ise kalkışı yaptı fakat havalanamadan yere çakıldı.
F-16 ise uzun bir süre kuyruğunu yerden kaldıramadı fakat uçak sola çekere uçunu zoraki tamamladı.
KAAN’ın ilk uçuşunda sorunsuz kalkış ve iniş gerçekleştirmesi dünyanın ilgisini çekti.
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