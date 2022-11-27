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Teknoloji İlk uçak gemimiz için geri sayım
Teknoloji

İlk uçak gemimiz için geri sayım

Milli Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından çok maksatlı amfibi gemisi LHD ANADOLU'nun hizmete girmeye hazırlandığı bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 07:21:00 -
İlk uçak gemimiz için geri sayım

Mavi Vatan'ın korunmasında Türkiye'nin gücüne güç katacak olan LHD ANADOLU, hizmete sokulmadan önce son testlerden geçiriliyor.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, LHD ANADOLU gemisine iniş ve kalkış yapan helikopterler ile atış testlerinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD ANADOLU'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor. LHD ANADOLU'nun uçuş güvertesine konuşlandırabileceği hava araçları, orta yük nakliye helikopteri, genel maksat helikopteri, taarruz helikopterleri, ağır yük nakliye helikopteri ve insansız hava araçlarıdır."

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