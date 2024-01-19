İlk Türk astronot yarın uzayda olacak!

Taha Emre Özdemir Ankara

Gezeravcı’yı, SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

İlk Türk astronotumuz Gezeravcı'nın da içinde olduğu uzay aracı 36 saatlik yolculuğun ardından 20 Ocak saat 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmiş olacak.

Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.

Dr. Yüksel uzay seyahatinin detaylarını Akit'e anlattı!

Uzay yolculuğu gururumuzda sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu arma kullanılıyor. Ay-yıldızlı Türk Bayrağı ve ülkemizin 100. yılına ithafen armaya ay yıldız sembolüyle birlikte 100 sayısı da eklendi. Seyahatin detaylarını Yeni Akit’e anlatan TUBİTAK Uzay İş Geliştirme Grup Lideri Dr. Sadık Murat Yüksel, “Arma bu tür uzay misyonlarında neredeyse her seferinde yapılan ve türlü mesajları içinde barındıran görsel bir tasarımdır.” dedi.

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Dr. Yüksel uzay seyahatimiz için özel olarak hazırlanan armayı şöyle anlattı: “Hazırladığımız armada, tarihe geçmiş Türk devletlerini temsilen 16 yıldızımız var. Dış çepherlerindeki yıldızımız Selçuklu motifinden oluşuyor. Turkuaz renginde bir ay yıldız Türkiye ile en üstte de 100. yılımıza denk gelen bir logomuz var. Bütün bunlarla beraber, astronot misyonumuzun bütün özelliklerini bir armayla anlatmaya çalıştık.”

Uzayda ilk astronotumuz Alper Gezeravcı tarafından gerçekleştirilecek 13 deneyin detaylarını aktaran Dr. Sadık Murat Yüksel, şunları söyledi:

“Bu tür insanlı uzay uçuşlarında yerçekimsiz ortama özel birtakım bilimsel deneylerin yapılması öngörülür. Bizim de 13 deneyimiz olacak. Bu deneyleri 48 başvurunun arasından seçtik. Deneylerimizin; fiziksel bilimler, teknoloji, biyoteknoloji, biyoloji ve insan araştırmaları alanında yoğunlaştığını görüyoruz. 8 deneyimiz astronotumuzun orada gerçekleştireceği deneyler olacak. 5 deneyimiz ise astronotumuz üzerinde yapılacak anatomik ve fizyolojik ölçümlerle sağlık ile insan bilimleri üzerine gerçekleşecek. 14 günlük uzay seyahati boyunca astronotumuz bunları ifa ediyor olacak.”

'Muşlu gençlerimiz büyük organizasyonun bir parçası oldu'

“Muş Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki genç arkadaşlarımız uzay ortamında propolisin bakteriyel özelliklerinin araştırılması için deney setleri hazırlamışlar. Yeryüzünde, yani yerçekimli ortamda propolisin özelliklerini biliyoruz. Ama yerçekimsiz bir ortamda nasıl bir davranış sergileyeceği bilinmiyor. Bu konudaki deneyimiz de astronotumuz aracılığıyla yerçekimsiz ortamda gerçekleştirilecek. Bu açıkçası çok heyecan verici. Muşlu gençlerimiz de önerdikleri bu deneyle büyük organizasyonun bir parçası oldular.”

'Karantina dönüşte de olacak'

Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın, 14 günlük karantinanın ardından uçuşa başladığını belirten Dr. Yüksel, uzay seyahatinin dönüşünde de yine karantina uygulamasının yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, özel bir yörüngede, dünyadan izole bir şekilde görev yapıyorlar. Dolayısıyla oraya gitmeden önce uyulması gereken birtakım kurallar var. Seyahat öncesi karantina da bunlardan birisi. Astronot makul bir süre boyunca yukarıya herhangi bir hastalık, bakteri mikrop taşımaması amacıyla bilinen diğer ortamlardan uzak tutuluyor. Aslında bu bizim uydu yaparken uyguladığımız yönteme çok benziyor. Biz de uydularımızı izole bir ortamda yapar ve fırlatmaya öyle götürürüz. Söz konusu bir insan olduğunda da uyduya gösterilen özenden tabii ki daha fazlası gösteriliyor.

Döndükten sonra da özel uygulamalar devam ediyor. Bir defa 14 gün boyunca yerçekimsiz bir ortamda durmanın bazı tesirleri oluyor. Astronotumuz döndüğünde de o tesirlerin giderilmesini sağlayacak hem bir karantina hem rehabilitasyon diyebileceğimiz süreç yaşayacak. Alper Gezeravcı bey de dönüşünde böyle bir süreçten geçecek.”