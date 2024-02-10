İlk Türk astronot Gezeravcı çekti! İşte uzay istasyonundan İstanbul Boğazı
Türk astronotumuz Alper Gezeravcı tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen İstanbul görüntüleri büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı. Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi. Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı. Dakikalar sonra Ax-3 ekibindeki Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt, kapsülden çıkarıldı.
Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat TSİ 17.20'de ayrılmıştı. Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.
İstanbul Boğazı'nı çekti
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yaptığı süre boyunca çeşitli deneylere imza atan Gezeravcı, aynı zamanda İstanbul Boğazı'nı uzaydan görüntülendi. Yayınlanan görüntüler büyük ilgi gördü.
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak