  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hepsini satışa çıkardı! İteleme peşindeler… Yunanistan keriz avında

Filistin’de işgalin başladığı günden bu yana bebek katili İsrail’i destekleyen ABD’nin İsrail askerlerine yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

‘Biz arkadaşlarımızla ona geçiyoruz!’ İslam Memiş parasını nereye yatırdığını açıkladı

Ne yaptın sen Sebastian Szymanski! Bütün Avrupa onu konuşuyor: Olay oldu...

Hikayeyi duyanlar çok şaşırıyor! ‘Sıfır’ Matematikle Nasa yolculuğu

Depoları şimdiden doldurun! Akaryakıta öyle bir zam geliyor ki, duyan “Yandım Allah” diyecek! Bakın litresi ne kadar oluyor

CHP yine bildiğiniz gibi! Dayakçı teğmenlere Özgür Özel kalkanı

Ekrem giderayak fena yakalandı! Yüksek hızlı metro değil yüksek hızlı yalan

Öcalan’ın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı

Terörü besleyeceğinize bunları yapın! ABD 5 milyar doları gözden çıkardı
Teknoloji İlk Türk astronot Gezeravcı çekti! İşte uzay istasyonundan İstanbul Boğazı
Teknoloji

İlk Türk astronot Gezeravcı çekti! İşte uzay istasyonundan İstanbul Boğazı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 15:50:00 - 2024-02-10 15:53:24

Türk astronotumuz Alper Gezeravcı tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen İstanbul görüntüleri büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı. Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi. Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı. Dakikalar sonra Ax-3 ekibindeki Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt, kapsülden çıkarıldı.

Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat TSİ 17.20'de ayrılmıştı. Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

İstanbul Boğazı'nı çekti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yaptığı süre boyunca çeşitli deneylere imza atan Gezeravcı, aynı zamanda İstanbul Boğazı'nı uzaydan görüntülendi. Yayınlanan görüntüler büyük ilgi gördü.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Gündem

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak

Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak

Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim
Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim

Gündem

Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim

Kavuşma anı… Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
Kavuşma anı… Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

Gündem

Kavuşma anı… Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23