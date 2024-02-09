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Gündem İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Gündem

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Yeniakit Publisher
2024-02-09 16:43:00 - 2024-02-09 17:00:12

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki misyonunu tamamladı ve Dünya'ya giriş sağlayan kapsül 16:30'da denize indi.

Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüş yaptı. Alper Gezeravcı, 48 saat önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmıştı. Gezeravcı'yı taşıyan kapsül Florida açıklarında saat 16:30'da denize iniş gerçekleştirdi.

Gezeravcı, kapsülün düştüğü noktadan denizden gemiye alınıp ilk muayeneleri gerçekleştirilecek. Houston'da kapsamlı sağlık taraması yapılacak olan Gezeravcı ve ekibi bir süre karantinada tutulacak.

Astronot Gezeravcı, ISS'te kaldığı sürede 13 adet deneye imza attı.


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