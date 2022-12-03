İlk testini başarıyla tamamladı... Tarihe geçecek!

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve ilk atışlı testini başarıyla gerçekleştiren Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), Deniz Kuvvetleri platformlarına hava savunma yeteneği kazandıracak.

ROKETSAN'ın, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Mayıs 2020 itibarıyla başlattığı "Dikey Atım Lançer Sistemi Projesi"nde sona gelindi.

Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığa son verecek MİDLAS'ın ilk atışlı testi, Aksaray Atışlı Test Alanı'nda başarıyla gerçekleştirildi. MİDLAS'ın karadan atışlı testlerinin tamamlanmasıyla, sistemin, inşası devam eden MİLGEM İ Sınıfı fırkateynlerin ilki olan TCG İstanbul'a entegrasyonu için de önemli bir aşama geride bırakıldı.

İlk etapta Hisar-D RF ile Türk Deniz Kuvvetleri platformlarına bu lançer ile hava savunma yeteneği kazandırılacak. Devamında ise Siper Blok-1, Atmaca ve diğer milli füzeler de MİDLAS'a entegre edilecek. Böylece Türk donanması platformlarında birçok savunma ve taarruz mühimmatı da kullanabilir hale gelecek.

Dünya üzerinde bu sistemler ağırlıklı olarak gemilerde kullanılabiliyor. Ancak ilerleyen süreçlerde üs ve liman korunması için karada konuşlu versiyonlar üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği ve Türkiye'nin yurt dışına bağımlı olduğu güverte altı dikey atım lançer sistemi, MİDLAS'ın TCG İstanbul'a entegrasyonuyla Eylül 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine milli olarak girecek. HİSAR-D RF füzesinin de sisteme entegrasyonu ile Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olarak tarihe ismini yazdıracak.

Ambargo ve kısıtlamalara Türk mühendisliğinin yanıtı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MİDLAS Projesi'nin, SSB liderliğinde, Deniz Kuvvetleriyle beraber gerçekleştirildiğini söyledi.

Proje kapsamında yerli-milli füzelerin milli lançer sisteminden atılmasını hedefleyen bir proje konseptinin ortaya konulduğunu vurgulayan İkinci, şunları kaydetti:

"Bundan önce yurt dışından almış olduğumuz dikey atım lançer sistemlerini milli olarak üretmek üzere yola çıktık. İlk atışımızı bu hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bu, gerçekten Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini göstermesi açısından çok önemli bir başarıydı. Bu başarıdan sonra İSTİF sınıfı fırkateylerin ilki olan TCG İstanbul gemimize Milli Dikey Atım Sistemi yerleştirilecek ve orada başarıyla kullanılacak."

Bu projeyle teknik olarak bir geminin üzerinden dikey atımın gerçekleştirilebilecek lançer sistemine sahip olunacağına dikkati çeken İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun bize avantajı ne olacak? Kendi geliştirmiş olduğumuz milli füzelerimiz entegrasyonunu çok daha rahat, hızlı şekilde yapabileceğiz. İlk olarak Hisar-O RF hava savunma füzemizin deniz versiyonu olan Hisar-D RF'yi başarıyla MİLDAS'tan ateşlemeyi başardık. Bundan sonraki aşamalarda Siper Blok-1, Atmaca yine MİLDAS üzerinden atılacak. Bundan sonraki aşamalarda da Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirdiğimiz, inşa ettiğimiz bütün savaş gemileri üzerinde dikey atışla ilgili ihtiyacı MİLDAS Projesi kapsamında karşılamayı hedefliyoruz. Mevcutta kullandığımız sistemlerle ilgili bize konulan kısıtları, ambargoları çok hızlı, Türk mühendisliğinin gücüyle, Türk mühendislik çalışmalarının eseri olarak aşan bir aşamaya geldik. Bu, bizim için aslında en mutlu edici noktalardan bir tanesi."

TCG İstanbul'a yetişecek

MİLDAS'ın TCG İstanbul'a yetişeceğini dile getiren Murat İkinci, "İstanbul fırkateyninin Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girmesiyle beraber MİLDAS'ın hayata geçmesini, orada kullanılmasını hedefliyoruz. Şu anda onunla ilgili bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

MİLDAS'ta kullanılacak füzelere ilişkin de bilgiler veren İkinci, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle hava savunma füzelerini ilk etapta MİLDAS üzerinden atmayı planlıyoruz. Daha sonra özellikle Atmaca gemisavar füzemizin de MİLDAS üzerinden başarıyla atılması için entegrasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Bu, bize deniz platformlarından kullanabileceğimiz her tür füzeyi, ROKETSAN'ın milli olarak geliştirdiği füzeleri dikey olarak atma olasılığı sağlayacak. Kardeş şirketlerimiz tarafından savaş platformlarımızın Savaş Yönetim Sistemi de milli olarak geliştiriliyor. Orayla entegre bu tür lançer sistemlerinin milli mühimmatları kullanır aşamaya gelmesi bu konuda artık Türkiye'nin tamamen bağımsız olarak hareket etmesinin önünü açmış oluyor. Hedefimiz Hisar-O'nun denize uyarlanmış olan Hisar-D RF'i ilk aşamada atmak ki bu atış başarıyla tamamlandı. Bundan sonra Siper Blok-1'in MİLDAS üzerinden atılmasını hedefliyoruz. Atmaca ve muadili füzeler gündemimizde. Bunu Deniz Kuvvetlerimizin önceliğine göre belirliyoruz. Şu anda hala daha Deniz Kuvvetlerimizle, SSB ile bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Onların önceliğine göre bundan sonraki aşamalarda yapılabilecek bütün faaliyet ve entegrasyonlar ROKETSAN tarafından gerçekleştirilecek."

2023'te İstanbul Fırkateynine entegre edilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesinin başarıyla ateşlendiğini bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından, testin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Savaş gemilerinden ateşlenecek hava savunma sistemlerinin temel taşlarının döşendiğine işaret eden Demir, "Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023'te İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından da aynı video paylaşılarak, Roketsan tarafından üretilen MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

MİDLAS'ın, Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son vereceği vurgulanan paylaşımda, "MİDLAS'ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.