İlk temeller haziranda atılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutların temellerinin haziran ayı sonunda atılmaya başlanacağını açıkladı. Kurum, “100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesinde aksama yaşamadan mutlu sona varılacağının müjdesini verdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Dün ilk olarak Manisa Köprübaşı’ndaki 75 konut, Manisa Akhisar’daki 125 konut, Manisa Salihli’deki 150 konut ve Denizli’deki 118 konut projeleri için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Bugün Nevşehir ve Yozgat’ta, yarın da Isparta ve Konya’da yapılacak sosyal konutların kuraları çekilecek.