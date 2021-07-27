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Gündem İlk skandalları değil! Bu kadarına da 'pes'
Gündem

İlk skandalları değil! Bu kadarına da 'pes'

Kanal D ekranlarında yayınlanan rezil dizide vatandaşların tepkisini çeken bir sahneye yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 10:34:00 - 2021-07-27 10:42:49

Rezillik ve ahlaksızlıkların hat safhada olduğu Aşkın Tarifi dizisinde iki kişinin tartışmasına yer verildi.

Tartışan kişilerden birinin sözleri tepki çekti.

Kavga ettiği kişiye “Senin Allah’ını şaşırtırım, Senin Allah’ını şaşırtırım” demesi sosyal medyada infiale neden oldu.

Binlerce kişi RTÜK'e şikayet yağdırdı.

İlk skandalları değil

Kanal D yapımı Aşkın Tarifi dizisinde yine izleyenlerin gözünden kaçmayan bir skandal sahne yer almıştı. Tepki çeken sahnede yenilen ekmeğin fırlatılması olay olmuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Mustafa

Söyleyene değil söyleten yazar çizer takımına bakın arıza orada her diziye bir yumuşakçalar monte ediyorlar ya niye ve kime hizmet
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