İlk skandalları değil! Bu kadarına da 'pes'
Kanal D ekranlarında yayınlanan rezil dizide vatandaşların tepkisini çeken bir sahneye yer verildi.
Rezillik ve ahlaksızlıkların hat safhada olduğu Aşkın Tarifi dizisinde iki kişinin tartışmasına yer verildi.
Tartışan kişilerden birinin sözleri tepki çekti.
Kavga ettiği kişiye “Senin Allah’ını şaşırtırım, Senin Allah’ını şaşırtırım” demesi sosyal medyada infiale neden oldu.
Binlerce kişi RTÜK'e şikayet yağdırdı.
İlk skandalları değil
Kanal D yapımı Aşkın Tarifi dizisinde yine izleyenlerin gözünden kaçmayan bir skandal sahne yer almıştı. Tepki çeken sahnede yenilen ekmeğin fırlatılması olay olmuştu.