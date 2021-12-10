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Teknoloji İlk sevkiyat tamam! O ülkede TB2 heyecanı
Teknoloji

İlk sevkiyat tamam! O ülkede TB2 heyecanı

Somali'nin ilk Bayraktar TB2 İHA sevkiyatını aldığı iddia edildi. Türk İHA'larının ilk etapta istihbarat faaliyetleri için kullanıldığı, henüz bir hava saldırısı gerçekleştirmediği belirtiliyor. Özel bir taburun bu kapsamda eğitileceği de gelen bilgiler arasında.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 15:17:00 -
İlk sevkiyat tamam! O ülkede TB2 heyecanı

Türk İHA/SİHA'larına ilgi gösteren ve satın alan ülkelerin sayısı artıyor. Azerbaycan, Ukrayna, Polonya, Fas, Türkmenistan, Kırgızistan ve Libya'nın Bayraktar TB2 İHA/SİHA aldığı biliniyor.

TB2'ye ilgi artıyor

İngiltere, Litvanya, Kazakistan, Irak gibi dünyanın farklı noktalarından birçok ülkenin de ilgisi sık sık medyaya yansıyor.

Tüm bunlara Türkiye'nin ülke dışındaki en büyük askeri üssünün bulunduğu Somali de eklendi.

'İlk sevkiyat tamam'

Yeni Şafak'ın haberine göre, Somali merkezli medya kuruluşu The Daily Jubba'nın haberine göre, Somali ilk Bayraktar TB2 İHA/SİHA sevkiyatını aldı.

İHA'ların istihbari faaliyetler için kullanılmaya başlandığı, henüz taarruz maksadıyla görev almadığı ifade ediliyor.

Özel tabur eğitilecek

Taarruz amacıyla kullanılması için de özel bir taburun eğitimine yakın zamanda başlanacağı, Somalili yayın kuruluşunun iddiaları arasında.

Somalili gazeteci Halid Foodhaadi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türk İHA/SİHA'larının Somali'de bulunduğunu söyledi.

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