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İlk sandıklar açılmaya başlandı

Türkiye’de bugün yapılan mahalli seçimde sona gelindi.

31 Mart 2019 Pazar 17:49
İlk sandıklar açılmaya başlandı

Türkiye’de bugün yapılan mahalli seçimde sona gelindi. Bursa’da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından saat 17.00 itibariyle sandık görevlileri ilk oyları saymaya başladı.


Türkiye’de yerel yönetimlerin seçileceği seçimde sona gelindi. Bursa’da saat 08.00 sıralarında başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri ilk oyları saymaya başladı.


Her partiden görevlilerin bulunduğu oy sayma işlemlerinde görevliler oyları saydıktan sonra tüm oylar il seçin kuruluna gönderilecek. Oy sayma işlemlerini vatandaşlar da yakından takip ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:49
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