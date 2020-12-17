İlk P-72 deniz karakol uçağı göreve başladı

Törende konuşan Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “24 Seahawk helikopteri, 9 AB-212 helikopteri, 6 P-235 CASA deniz karakol uçağı, 2 ATR-72 genel maksat uçağı, 4 TB-20 eğitim uçağı ve 14 insansız hava aracı olmak üzere 59 deniz hava aracımızın bulunduğu donanmamız, ilk P-72 deniz karakol uçağının teslim alınmasıyla 60'a yükseldi. P-72 ile özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliğimizi artıracak" dedi. Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel ise "P-72 Deniz Karakol Uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz hava kuvvetine sahip olacak" ifadelerini kullandı.