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Gündem İlk P-72 deniz karakol uçağı göreve başladı
Gündem

İlk P-72 deniz karakol uçağı göreve başladı

Mavi Vatan’da keşif, gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevlerini havadan yapmak üzere başlatılan Meltem-3 Projesi'nin TCB 751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Kocaeli'deki Deniz Hava Komutanlığında düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:44:00 -
İlk P-72 deniz karakol uçağı göreve başladı

Törende konuşan Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “24 Seahawk helikopteri, 9 AB-212 helikopteri, 6 P-235 CASA deniz karakol uçağı, 2 ATR-72 genel maksat uçağı, 4 TB-20 eğitim uçağı ve 14 insansız hava aracı olmak üzere 59 deniz hava aracımızın bulunduğu donanmamız, ilk P-72 deniz karakol uçağının teslim alınmasıyla 60'a yükseldi. P-72 ile özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliğimizi artıracak" dedi. Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel ise "P-72 Deniz Karakol Uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz hava kuvvetine sahip olacak" ifadelerini kullandı.

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