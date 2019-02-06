İlk Osmanlı matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika anıldı

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğünce düzenlenen programda, İbrahim Müteferrika'nın kabri başında Kur'an okundu ve dua edildi.

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, yaptığı konuşmada Müteferrika'nın hayatına ilişkin bilgiler aktardı.

"İlk eseri Risale-i İslamiye"

İbrahim Müteferrika'nın aslen papazlık eğitimi almış bir Macar olduğunu belirten Yılmaz, "20 yaşlarına doğru incelediği eski İncillerde, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen ifadeye rastlıyor ve bunun üzerine araştırmalar yaparak Müslüman oluyor. İstanbul'a geliyor, Osmanlı ülkesine hicret ediyor. İstanbul'a geldiği andan itibaren çok seçkin bir çevrede bulunuyor. İlk eseri Risale-i İslamiye, yani İslam dinini anlattığı bir eser." diye konuştu.

Müteferrika'nın en bilinenin yönünün matbaacılık olduğuna değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onu ilk Osmanlı matbaasını kuran insan olarak tanıyoruz ama Müteferrika matbaacılığı, sıradan bir matbaa kurma faaliyeti değil. Osmanlı devletini ve toplumunu geliştirmek amacıyla bilgiyi tabana yaymak, kitabı ve kütüphaneyi yaygınlaştırmak, çok yönlü bir kültür hamlesidir. Bastığı eserlere baktığımızda yaşadığı dönemde Osmanlı toplumunun ve devletinin içinde bulunduğu durumu ve bundan nasıl kurtulması gerektiğini düşünüyor ve çözüm üreten eserler basıyor."

Programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.