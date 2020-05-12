İlk mesai zamlı başladı

Berber ve kuaförlere randevuyla gidenlerin cebinden 50 gün öncesine göre yüzde 10 ile yüzde 30 arasında daha fazla para çıktı. Faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında, siperli maske ve eldiven takarak hizmet verecekler. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak. Uyulması gereken hijyen kuralları maliyetleri artırınca fiyatlar da yükseldi. Uzun zamandır tıraş olmayı bekleyen vatandaşlar, yüzde 10 ile yüzde 30 daha fazla para ödemek zorunda kaldılar.