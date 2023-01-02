İlk maçta bileti kesilmişti peki şimdi! Yer yerinden oynayacak...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç iç transferde de gaza bastı.

Sarı-Lacivertliler 1 yıllığına kiraladığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alıyor. İlk hafta maçında büyük tepki çeken ve taraftarlarca ıslıklanan Brezilyalı stoper ilerleyen haftalarda kalitesini gösterdi. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç 1,4 milyon euro karşılığında deneyimli futbolcunun tapusunu alacak.

Sol bek ve forvet transferi için bastıran Fenerbahçe'de Ali Koç bir yandan da iç transferler için mesai harcıyor. Bu isimlerden biri de Gustavo Henrique. Sezon başında Flamengo'dan kiralanan ve ilk maçında büyük tepki çeken Brezilyalı savunmacının bonservisi alınıyor. Ali Koç 1,4 milyon euro karşılığında işi bitirecek.

Ali Koç'un diğer hamleleri ise Enner Valencia, Miha Zajc, Altay Bayındır ve Miguel Crespo için olacak. Sabah'ın haberine göre Miha Zajc'ın maaşına 200 bin euro zam yapılıp 3 yıllık yeni sözleşme önerilecek. Altay Bayındır ile prensipte anlaşma sağlanırken, Enner Valencia ve Miguel Crespo ile de temaslar sürüyor.

Akşam'a göre; Ali Koç bir hafta içinde 5 futbolcuyla da kesin olarak anlaşıp 10 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında işi bitirmek amacında. Fenerbahçe söz konusu isimler için toplu imza töreni düzenlemeyi düşünüyor.