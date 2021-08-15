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Spor İlk maçında berabere kaldı... Süper Lig takımı hocayla yolları ayırdı
Spor

İlk maçında berabere kaldı... Süper Lig takımı hocayla yolları ayırdı

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kasımpaşa, yeni sezondaki ilk maçında dün Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 13:46:00 - 2021-08-15 13:51:41
İlk maçında berabere kaldı... Süper Lig takımı hocayla yolları ayırdı

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.

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