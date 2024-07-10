  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yürekler adeta ağza geldi: Uzungöl'de korku dolu dakikalar

Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı

Olaylı derbi soruşturmasında yeni gelişme! Ali Koç neden sahaya indiğini açıkladı: Soruşturma başlatılmıştı: Kriz fışkırmıştı o gün…

Özgür Özel’e büyük şok! Kimse onu takmadı

Kayseri'deki Suriyelilere yönelik saldırıların arkasından Ümit Özdağ çıktı! Özdağ hedef gösterdi maşaları yaktı

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma oluşturacak '15 Temmuz' kararı! Yazıklar olsun sizlere yahu…

Zincirler Başkan Erdoğan’ın imzasıyla kırıldı! Ayasofya’nın esaretten kurtuluşunun 4. yılı

YÖK'ten üniversitelerle ilgili son dakika kararı: Kapatıldı

Küresel yatırımın yeni rotası Türkiye

Bir il nefesini tuttu: Yerin 2750 metre altına inilecek! Herkes 'toprağın altından fışkıracak' diyor
Dünya İlk kez uçağa binen yolcu öyle bir şey yaptı ki! Uçuş iptal edildi
Dünya

İlk kez uçağa binen yolcu öyle bir şey yaptı ki! Uçuş iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-10 16:39:00 -
İlk kez uçağa binen yolcu öyle bir şey yaptı ki! Uçuş iptal edildi

Çin'de ilk kez uçağa binen bir yolcu tuvaleti ararken yanlışlıkla şişme tahliye kaydırağını açtı. Uçak tahliye edilirken, yolcu gözaltına alındı.

Çin'de ilk kez uçağa binen bir yolcu tuvaleti ararken yanlışlıkla şişme tahliye kaydırağını açtı. Uçak tahliye edilirken, yolcu gözaltına alındı.

Çin'de Air China hava yolu şirketine ait uçakta 4 Temmuz'da ilginç bir olay yaşandı. Quzhou'dan Chengdu şehrine gidecek CA2754 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçakta ilk kez uçağa binen bir yolcu tuvaleti ararken yanlışlıkla acil çıkış kapısındaki şişme tahliye kaydırağını açtı. Quzhou Havalimanı'nda meydana gelen olayın ardından uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi. Uçuşun iptal edilmesinin nedeniyle yolcuların hava yolu şirketi tarafından otellere yerleştirildiği ve etkilenen yolculara 400 yuan tazminat ödendiği belirtildi.

Kimliği açıklanmayan kadın yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. Yolcunun izinsiz olarak şişme kaydırağı açması nedeniyle 200 bin yuan'a (yaklaşık 27 bin 488 euro) kadar para cezasına çarptırılabileceği öğrenildi.

Nisan ayında New York'a Delta Havayolları'na ait bir uçakta da benzer bir olay yaşanmış kalkıştan kısa bir süre sonra tahliye kaydırağı açılan uçak havalimanına dönmek zorunda kalmıştı. Haziran 2017'de ise Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanında bir yolcu, yanlışlıkla tahliye kaydırağını açmış ve polis tarafından 12 gün boyunca gözaltında tutulmuştu.

Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP yandaşı Şaban Sevinç canlı yayında tepki çekti! Söylemlerine tahammül edemeyen Buket Aydın yayını terk etti
Medya

CHP yandaşı Şaban Sevinç canlı yayında tepki çekti! Söylemlerine tahammül edemeyen Buket Aydın yayını terk etti

CHP'nin kiralık kalemi olarak bilinen Şaban Sevinç'in, "CHP’nin satılmış delegeleri" sözüne kızıp, Buket Aydın'a kredi kartı üzerinden ahlak..
Türkiye-Suriye yakınlaşması FETÖ’den sonra PKK’yı da kızdırdı ABD, NATO ve AB’den acil yardım çağrısı! Yalvarıyoruz! Türkiye’ye müdahale edin
Gündem

Türkiye-Suriye yakınlaşması FETÖ’den sonra PKK’yı da kızdırdı ABD, NATO ve AB’den acil yardım çağrısı! Yalvarıyoruz! Türkiye’ye müdahale edin

'Kürdistan Ulusal Kongresi', ABD, NATO ve AB’den acil çağrısıyla yardım istedi. Sözde Kongre, Suriye ile normalleşme ve teröre karşı Irak’la..
Cübbeli Ahmet Hoca aylık faturasını açıkladı! Duyan 'bu nasıl oluyor' dedi
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca aylık faturasını açıkladı! Duyan 'bu nasıl oluyor' dedi

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, aylık faturasının 40-50 bin lira civarında olduğunu açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23