İlk kez renkli pamuk üretildi

Pamuk üzerine çeşitli çalışmalara imza atan Avusturalyalı bilim insanları, Avustralya'nın ulusal bilim kuruluşu CSIRO'nun bünyesinde faaliyet gösteren bir laboratuvarda ilk kez renkli pamuk üretmeyi başardıklarını açıkladı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, pamuğun DNA'sına renk genleri ilave etti. Bu yöntemle birlikte pamuk, doğal rengi olan beyaz yerine farklı renklerde oluşmaya başladı.

Kırmızı, altın rengi ve mor başta olmak üzere birkaç farklı renkte pamuk elde ettiklerini aktaran araştırmacılar, söz konusu çalışmayla birlikte bu pamukların kıyafet üretiminde kullanılmasını ve böylece kıyafetlerdeki sağlığa zararlı boyalara maruz kalınmamasını hedeflediklerini belirtti.