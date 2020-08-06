  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

İlk kez renkli pamuk üretildi

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir çalışma sonucu ilk kez renkli pamuk üretmeyi başardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 03:42:00 -
İlk kez renkli pamuk üretildi

Pamuk üzerine çeşitli çalışmalara imza atan Avusturalyalı bilim insanları, Avustralya'nın ulusal bilim kuruluşu CSIRO'nun bünyesinde faaliyet gösteren bir laboratuvarda ilk kez renkli pamuk üretmeyi başardıklarını açıkladı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, pamuğun DNA'sına renk genleri ilave etti. Bu yöntemle birlikte pamuk, doğal rengi olan beyaz yerine farklı renklerde oluşmaya başladı.

Kırmızı, altın rengi ve mor başta olmak üzere birkaç farklı renkte pamuk elde ettiklerini aktaran araştırmacılar, söz konusu çalışmayla birlikte bu pamukların kıyafet üretiminde kullanılmasını ve böylece kıyafetlerdeki sağlığa zararlı boyalara maruz kalınmamasını hedeflediklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı