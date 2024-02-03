İlk kez bu kadar oluyor! Türk yazılım sektörü atağa kalktı

Yüksek katma değer ve nitelikli işgücüne sahip yazılım sektörü ihracat gelirini, 3 milyar dolara taşıdı.

Gündem Teknoloji programına katılan Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (YASAD) Gönül Kamalı, “Sektörde nitelikli yazılımcı ihtiyacı yüksek, şirketlerin ölçek ekonomisine ulaşma ve uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmaları açısından sektöre yönelik ciddi işgücü desteklerinin sağlanması gerekli. Yazılım sektörünün nitelikli işgücü açığı artıyor. Deneyimli yazılımcı sayısı az dolayısıyla sektörün bu açığı kapatma noktasında devletten, teknoparklardan destek alması gerek.” dedi.

“Yazılım sektörünün 2030 hedefi 30 milyar dolar ihracat geliri”

Sektörün ihracat hedefine dair YASAD Başkanı “Yazılım sektörü 2023 yılını yüzde 20 büyüyerek kapadı. 3 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdik. Bu gelirlerin içerisinde oyun sektörü dahil değil. Türkiye’de yazılım sektöründe yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık. Şirket sayısından ziyade kapasitelerinin arttırıldığı ve uluslararası alanda yüksek kapasitelere ulaşmamız gereken dönem başladı. Yurtdışı pazarlarda ölçek ekonomisi ile hedefimiz 2030 yılında 30 milyar dolar ihracat gelirine ulaşmak” şeklinde konuştu.

“Nitelikli yazılımcı konusunda devlet, teknopark desteği şart”

Deneyimli yazılımcı açığının arttığını vurgulayan YASAD Başkanı Kamalı bu sorunun çözümü noktasında “Yazılımcı ihtiyacı, Türkiye’nin genç işgücü açısından büyük bir fırsat. 1 milyon yazılımcı projelerinin arttırılması gerek. Bu programı 3 yılda 2 milyon yazılımcı seviyesine getirdiysek bu projeye daha fazla desteklemeliyiz. Nitelikli yazılımcı ihtiyacını karşılayacak devlet destekleri olmalı. Nitelikli işgücünü sadece firmalar karşılayacak diye bir durum söz konusu değil. Burada ciddi teşvik sistemi uygulanmalı. Teknoparklarımızın, yazılımcı çalıştıran şirketlerin desteklenmesi noktasında daha aktif olması gerek. Diğer yanda yatırım teşvikleriyle, sektörü destekleyecek bir model oluşturulması gerek” değerlendirmesini yaptı.



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