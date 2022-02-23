İlk kez bir dünyalı bu rakamı söyledi! 'Aday Kılıçdaroğlu, alacağı oy...'

CHP PM Üyesi Eren Erdem 2023 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları hakkında sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Erdem, CHP'nin ittifak masasına sunacağı cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.

Büyük attı

Yaptığı sosyal medya paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Erdem, oy oranıyla ilgili de uçuk bir rakam telaffuz etti. Eren Erdem, CHP'nin bile yaptığı tüm anketlerde neredeyse son sırada çıkan Kılıçdaroğlu'nun büyük bir farkla seçimi kazanacağını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 60 olduğunu söyledi. Erdem paylaşımında "CHP’nin Millet ittifakına sunacağı Cumhurbaşkanı adayı, “ittifak masası kabul ederse varım” diyen, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kemal bey, seçimi büyük farkla kazanacak, devleti tanıyan; ittifak protokolüne sadık kalabilecek bir liderdir. Matematik ortadadır. Türkiye %60-40 makasında." ifadelerini kullandı.