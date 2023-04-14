İlk kez Altın fiyatları ipini kopardı! İslam Memiş son tahminini ve yeni tarihi paylaştı! 1 gram altını olanlar...

Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, yatırımcılar birikimlerini nasıl değerlendireceklerini merak ediyor. Piyasaların mevcut durumuyla birlikte altın yatırımcılarının hızlı hareket etmesi ve uzun vadeli düşünmesi şart. Ekonomik ve siyasi olayların altın fiyatları üzerindeki etkileri küçümsenemez ...

Altın fiyatları son günlerde istikrarlı bir şekilde yükselerek yatırımcılar arasında endişeye yol açıyor. Piyasaların mevcut durumu yatırımcıları tedirgin etti ve belirsizlik yarattı. Karar'a göre; Uzmanlar, altın fiyatlarını etkileme olasılığı nedeniyle yerel ve küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına bir uyarıda bulunarak hızlı hareket etmelerini tavsiye etti. Memiş, altın fiyatlarının dar bir bantta işlem gördüğünü ve bu durumun yatırımcıların risk almasını zorlaştırdığını belirtti. Altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıları ani fiyat dalgalanmaları karşısında paniğe kapılmadan karar vermeye çağırdı.

Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, yatırımcılar birikimlerini nasıl değerlendireceklerini merak ediyor.

Memiş, bunun altın yatırımcıları için son alım fırsatı olduğunun da altını çizdi. Gram altına yatırım yapmak isteyenlerin ons altın fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini belirtti. Altının onsu bin 960 dolar seviyesindeyse o seviyeye denk gelen gram altın alınabilir. Bu nedenle gram altın yatırımcısı ons altının fiyat hareketlerini yakından takip etmeli.

Memiş ayrıca dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin ve siyasi olayların altın fiyatlarını etkilediğine dikkat çekti. Bu nedenle yatırımcıların bu gelişmeleri de yakından takip etmesi gerekiyor.

Türkiye'de Gram Altın Fiyatları Rekor Seviyede

Türkiye'de gram altın fiyatı son günlerde rekor seviyelere ulaştı. ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon veri beklentilerin altında kalmasının ardından doların önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi ons altına destek verdi. Bu da gram altın fiyatının artmasına neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, yatırımcılar birikimlerini nasıl değerlendireceklerini merak ediyor.

Altın fiyatları dünya çapında en yakından izlenen finansal araçlar arasında yer alıyor. Dalgalanmalar, bir dizi ekonomik karar ve olaydan etkileniyor. Son dönemde ABD enflasyon rakamlarındaki yükseliş altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, dün altının ons fiyatının 2020 dolara ulaşmasıyla önemli bir dönüm noktası yaşandı. Aynı zamanda gram altının fiyatı da Kapalıçarşı'da 1300 TL'ye kadar yükseldi.

ABD'de Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ABD dolarının başlıca para birimleri karşısında bir miktar gerilemesi ons altın fiyatlarına destek sağlarken gram altın fiyatının da yükselmesine neden oldu. Bu sabah ons altın dünkü seviyelerine göre %0,7 artışla 2.039 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı dün 2.059 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün ise 1.261 TL'nin üzerine çıkarak bir kez daha yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Aynı zamanda çeyrek altın 2.056 TL'den, Cumhuriyet altını 8.642 TL'den, 22 ayar bilezik ise gramı 1.248 TL'den satışa sunuluyor. Gram altın fiyatındaki bu yükseliş, Türkiye'deki yatırımcılar arasında altına olan talebin artmasına neden oldu.

Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, yatırımcılar birikimlerini nasıl değerlendireceklerini merak ediyor.

Küresel ekonomi son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle önemli değişimler yaşadı ve ABD'den gelen olumsuz veriler ons altın fiyatlarında hızlı bir artışa neden oldu. Sonuç olarak, tüm altın piyasasındaki koşullar değişti. Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Bank of America, bu değişikliklere bir ons altın için ilk kez fiyat hedefi yayınlayarak yanıt verdi. Bank of America'nın kıdemli analistleri, altının onsu için ilk hedefin 2.100 dolar olduğunu ve bu hedefe yılın ikinci çeyreğinde ulaşılacağını öngördü. Analistler, enflasyonun ısrarla yüksek seyrettiği ve işgücü piyasasındaki zayıflıkla birlikte ekonomik kaygıların devam ettiği bir ortamda altın için temel görünümün güçlü olduğunu belirtti. Ayrıca teknik göstergelerin altın için yukarı yönlü bir görünüme işaret ettiğini de vurguladı. Bankanın teknik analistlerinden Paul Ciana'ya göre, altın fiyatının 2.078 dolar seviyesini kırması, 2 yıl sürecek ve 2.500 dolar seviyesine kadar devam edecek bir boğa piyasasına işaret edebilir. Teknik göstergelere göre 2.078 dolardan sonraki dirençler 2.118 ve 2.195 dolar olarak görülüyor.

Gram Altın Fiyatları

Teklif fiyatı: 1.284,81 TL

Satış fiyatı: 1.300,26 TL

Yeni çeyrek alış: 2.103 TL

Yeni çeyrek satış: 2.126 TL

Eski çeyrek alış: 2,094 TL

Eski çeyrek satış: 2.120 TL

Yeni yarım alış: 4.206 TL

Yeni yarım satış: 4.252 TL

Eski yarım alış: 4.149 TL

Eski yarım satış: 4.188 TL

Yeni tam alış: 8.387 TL

Yeni tam satış: 8.472 TL

Eski tam alış: 8.336 TL

Eski tam satış: 8.414 TL

Yeni Ata alış: 8.614 TL

Yeni Ata satış: 8.691 TL

Eski Ata alış: 8,612 TL

Eski Ata satış: 8,687 TL

Yeni Atabesli alış: 42.844 TL

Yeni Atabesli satış: 43.320 TL

Eski Atabesli alış: 42,778 TL

Eski Atabesli satış: 43.192 TL

Yeni gremse alış: 20,867 TL

Yeni gremse satış: 21.104 TL

Eski gremse alış: 20,754 TL

Eski gremse satış: 21.134 TL