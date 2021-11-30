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Dünya İlk kadın devlet başkanı olmaya çok yakın
Dünya

İlk kadın devlet başkanı olmaya çok yakın

Honduras’ta dün yapılan genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 51,45’inin sayılması ile oyların yüzde 53,61’ini alan Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi’nin (Partido Libertad y Refundacin) kadın adayı Xiomara Castro, ülkenin ilk kadın devlet başkanı olmaya çok yakın olarak görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 09:48:00 -
İlk kadın devlet başkanı olmaya çok yakın

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, dün genel seçimler ve yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitmişti. Dün yerel saatle 17.00’de sandıkların kapanması ile başlayan oy sayım işleminde oyların henüz yüzde 51,45’i sayılırken, Honduras Ulusal Seçim Konseyinin internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanan oy sayma işlemi sabah saatlerinde kesintiye uğradı. Resmi olmayan sonuçlara göre sayılan oyların yüzde 53,61’ini alan Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi’nin kadın adayı Xiomara Castro'nun ülkenin ilk kadın devlet başkanı olmaya çok yakın olduğu ifade edildi. İkinci sıradaki muhafazakar Honduras Ulusal Partisi (Partido Nacional de Honduras) adayı Nasri Asfura ise oyların yüzde 33,87’sini aldı.

Ülkenin eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya’nın eşi olan Castro, seçimde en yakın rakibi ile arasında yaklaşık yüzde 20 fark ile seçimi kazanmaya en yakın aday olarak görülürken, sayımla ilgili saatlerdir yeni bir güncelleme yapılmaması soru işaretlerine neden oldu. Castro, açıklanan ilk sonuçların ardından sosyal medya hesabı üzerinden seçmenlerine teşekkür ederek, ayrımcılık olmadan diyalog yoluyla ülkede refah dönemini başlatmak istediğini açıkladı.

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