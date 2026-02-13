İlk iş olarak nafaka sorunu çözülsün!

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Kamuoyu ise yolsuzluklarla mücadele eden Adalet Bakanı Gürlek’in aileyi sarsan LGBT sapkınlığa ve süresiz nafaka gibi sorunlara da el atmasını bekliyor. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, süresiz nafaka uygulamasını ‘zulüm’ olarak nitelendirerek, süresiz nafakanın son bulmasına yönelik çağrıda bulundu. Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan da Gürlek’ten şunları istedi: “Nafaka bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarılmalı. Azami süre 1 yıl olmalı. Tazyik hapsi kaldırılmalı. Tedbir nafakası gözden geçirilmeli, evlilik/boşanma fonu oluşturulmalı. Genç evlilik mağduriyetleri de giderilmeli.”