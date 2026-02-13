  • İSTANBUL
İlk iş olarak nafaka sorunu çözülsün!
İlk iş olarak nafaka sorunu çözülsün!

Aileyi yıkan süresiz nafaka 11. Yargı Paketi’nden çıkarılmıştı.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Kamuoyu ise yolsuzluklarla mücadele eden Adalet Bakanı Gürlek’in aileyi sarsan LGBT sapkınlığa ve süresiz nafaka gibi sorunlara da el atmasını bekliyor. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, süresiz nafaka uygulamasını ‘zulüm’ olarak nitelendirerek, süresiz nafakanın son bulmasına yönelik çağrıda bulundu. Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan da Gürlek’ten şunları istedi: “Nafaka bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarılmalı. Azami süre 1 yıl olmalı. Tazyik hapsi kaldırılmalı. Tedbir nafakası gözden geçirilmeli, evlilik/boşanma fonu oluşturulmalı. Genç evlilik mağduriyetleri de giderilmeli.”

Vatandaş

Süresiz nafaka boşanmaları artırıyor derhal kaldırılmalı nafaka ticarete dönüştürldü özellikle bayanlar bunu fırsata ceviriyorlar lütfen bu konuda derhal çalışma yapılsın ve uzun sürmesin coğu ocaklar bu yüzden dağılıyor lütfen lütfen
