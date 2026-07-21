İLK İnşaat, Göztepe'nin futbol ve basketbol takımlarının sponsoru oldu

Dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirdiği üstyapı, altyapı, endüstriyel tesis ve EPC projeleriyle dikkat çeken İLK İnşaat, İzmir'deki büyüme yolculuğunu spora verdiği destekle taçlandırıyor. Vakıf GYO ile birlikte VYenikonak projesini hayata geçiren şirket, Göztepe Spor Kulübü ile imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla İzmir'in spor ekosistemine de katkı sunuyor.

Anlaşma kapsamında İLK İnşaat, sezon sonuna kadar Göztepe Futbol A Takımı'nın forma sırt sponsoru olurken, Göztepe Basketbol Takımı'nın da şort sponsoru olarak kulübün iki önemli branşında yer alacak.

Sponsorluğa ilişkin değerlendirmede bulunan İLK İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yeşiltepe, “Kurulduğumuz günden bu yana uluslararası pazarlarda hayata geçirdiğimiz projelerle sektörümüzün güçlü oyuncuları arasında yer aldık. Faaliyet gösterdiğimiz her bölgede nitelikli yapılar inşa etmenin yanı sıra şehirlerin sosyal yaşamına da katkı sunmayı önemsiyoruz. Vakıf GYO ile İzmir Konak'ta geliştirdiğimiz VYenikonak projesiyle de kentin gelişimine uzun vadeli değer katmayı hedefliyoruz.

Göztepe Spor Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşması da bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Göztepe, 100 yılı aşkın köklü geçmişiyle İzmir'in en önemli değerlerinden biri. İLK İnşaat olarak hem futbol hem de basketbol branşlarında kulübün yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun farklı branşlarına verdiğimiz desteği bu iş birliğiyle daha da güçlendirirken, ortak aidiyet duygusundan beslenen bu birlikteliğin İzmir'e değer katacak uzun soluklu bir başarı hikâyesine dönüşeceğine inanıyoruz” dedi.