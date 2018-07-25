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İlk hedef cari açığı indirmek

Eylül ayından önce ekonomide yeni yol haritasını açıklayacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın ekonomistlerle önceki gün yaptığı istişarede 4 konu öne çıktı. Faizlerdeki yükselmeye ve kurdaki oynaklığa dikkat çeken ekonomistler, hükümetin ilk aşamada cari açığı ve enflasyonu düşürmek için radikal tedbirler almasını önerdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:45
İlk hedef cari açığı indirmek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hayata geçirilmesi gereken reformları belirlemek için akademisyen ve ekonomistlerle bir araya gelmesi memnuniyetle karşılandı. Toplantıya katılan 15 misafirin ortak mesajı ise faiz, kur farkları, cari açık ve enflasyonun ekonominin önünde engel olmaması somut adımlar atılması gerekliliği oldu.

ENFLASYONLA MÜCADELE ELE ALINDI

Toplantıya katılan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, istişarenin olumlu bir havada geçtiğini; ekonomi adına yararlı olacağını belirtti. Alkin, toplantıda enflasyonla mücadelenin öneminin vurgulandığını kaydederek, “Hocalarda tüketici fiyatları aşağı çekilirse ekonominin algısının iyileşeceği görüşü hâkim” dedi.

İSİM DEĞİL, İÇERİK ÖNEMLİ

Orta Vadeli Program’ın (OVP) isminin de tartışıldığını anlatan Alkin, “Ama burada önemli olan isimden ziyade OVP’ye yeni bir anlayış kazandırılmasıdır” diye konuştu.

Ekonomist Deniz Gökçe, toplantıda öncelikle enflasyon sorununun ele alındığını; “Ürün ve hizmet fiyatlarını aşağı çekmek için neler, ne kadar zamanda yapılabilir” sorusuna cevap arandığını aktardı.

İstişare toplantısında devamlı not tutan, ekonomistleri dikkatle dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ise yeni dönemde atacakları adımları açıkladı. Ekonomistler, Albayrak’ın açıklamalarını şöyle özetledi:

VERGİ YASASI SADELEŞECEK

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova: “Albayrak, vergi ile ilgili yasadan şikâyet etti.  Yasanın ağır bir dili olduğundan yakınarak sadeleştirme çalışmalarına gireceklerinin sinyalini verdi.”

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: “Sayın Albayrak, ekonomide kararlı ve tek sesli bir duruş sergileyeceğini ifade etti.”

BÜYÜME RAKAMLARI MASAYA YATIRILDI

Ekonomist Haluk Bürümcekçi hocaların ekonomide dengelenme için başvurulacak tedbirlerin; büyümenin kontrollü olarak yavaşlaması için yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığını söyledi. Bürümcekçi, faiz artışı ile kur dalgalanmalarının da konuşulan konular arasında olduğunu sözlerine ekledi.

10’AR DAKİKALIK GÖRÜŞ

Berat Albayrak ve ekibinin akademisyenlerin görüşlerine başvurmasını memnuniyetle karşılayan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür de şu görüşleri  paylaştı: “İki saati aşan toplantı olumlu bir havada geçti. Her birimiz ortalama 10’ar dakika görüşlerimizi sunduk. Ağırlıklı olarak cari açık, enflasyon ve büyüme konuşuldu.”

FAYDALI GÖRÜŞME

Ankara’da ekonomi dünyasına yön veren bir kurumda hizmet veren bir yetkili de Berat Albayrak’ın toplantısının faydalı olduğuna temas ederek, “Hükümet hocaların görüşlerini göz önünde bulundurarak cari açık başta olmak üzere ekonomide dengeleri sağlayacak adımlar atacaktır” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:45
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak
  4. cari açık
  5. ilk hedef
  6. ekonomi

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