İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Hareketinden milletvekili Nathalie Sarles, tartışmalara sebep olan güvenlik yasa tasarısına tepki göstererek, "Sessizce kişisel özgürlüklerin ortadan kalktığı otoriter devlete doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısına ilişkin LREM'den ilk defa eleştiri geldi.

"Hayır' oyu vereceğim"

Sarles, France Bleu radyosuna verdiği demeçte, Ulusal Mecliste tasarı ile ilgili yapılacak oylamada "Hayır" oyu kullanacağını bildirdi.

Tasarının büyük bölümüne karşı çıktığını belirten Sarles, "Sessizce kişisel özgürlüklerin ortadan kalktığı otoriter devlete doğru gidiyoruz." dedi.

"Tasarı çok ileriye gitti"

Sarles, polisin kendini koruması gerektiğini fakat tasarının çok ileriye gittiğini kaydetti.

Ülkede ifade özgürlüğünün hukuk çerçevesinde korunmasının önemini vurgulayan Sarles, tasarının devletin "otoriter" olduğunu doğruladığını ifade etti.

Sarles, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili, "Çok fazla kafa karışıklığı oluşturdu ve açıklamalar otoriter devletin mesajını taşıyor." dedi.

Ne olmuştu?

Güvenlik yasa tasarısının, polislerin yüzleri veya kimlik görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan 24. maddesi, Ulusal Mecliste yapılan ilk oylamada geçen hafta kabul edilmişti. Tasarının 24. maddesi, Senato'da oylandıktan sonra bir defa daha parlamentonun onayına sunulacak.

Yasağa uymayanlara 1 sene hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngören yasa tasarısı, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle tepki çekiyor.

Tasarı aynı zamanda yetkililere güvenlik güçlerinin görev esnasında kullandığı kameralar ile insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin eylemcilere karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.