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Dünya İlk defa görüntülendi! Rus sistemi 'işgal bölgesi'nde
Dünya

İlk defa görüntülendi! Rus sistemi 'işgal bölgesi'nde

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Ukrayna Özel İzleme Misyonu raporunda, Ukrayna'da insansız hava araçları için Rus Navodchik-2 sistemine ait yer kontrol istasyonunun tespit edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:04:00 - 2020-11-23 19:07:16
İlk defa görüntülendi! Rus sistemi 'işgal bölgesi'nde

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu raporunda, Ukrayna'da insansız hava araçları için Rus Navodchik-2 sistemine ait yer kontrol istasyonunun tespit edildiği bildirildi.

Bir İHA'dan alınan bir fotoğraf ile beraber, Navodchik-2 sisteminin doğu Ukrayna’da kullanıldığı doğrulandı. Rus yapımı Navodchik-2 sistemi, cepheden 12 km uzaklıktaki Donbass bölgesinde görüntülendi.

Gelişmiş elektronik harp sistemi olarak tanıtılan Navodchik-2 sistemi bünyesinde, menzilleri 10-100 km arası olan yedi adet insansız hava aracı bulunuyor. Sistem, İHA’lardan alınan verileri yer kontrol istasyonunda işlemek ve çoklu roket fırlatma sistemleri için hedef koordinatları sağlamak üzere tasarlandı.

AGİT’in raporunda Navodchik-2 sisteminin, Ukrayna'nın doğu ucunda yer alan Lugansk Oblast'ın “Rus işgali altındaki” bölümünde ilk defa tespit edildiği duyuruldu.

Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'ya karşı süren Rus saldırganlığının, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki terörist grupların desteğinin uluslararası barış ve güvenliğin temellerinin açık bir ihlali olduğunu belirtmişlerdi.

Kaynak: star.com.tr

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