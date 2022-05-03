İlk çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan akıllı telefon üreticileri, birçok ülkedeki satış mağazalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Salgın nedeniyle artan talep, her ne kadar markalara olumlu yansısa da normalleşme döneminde satışlarda düşüş yaşanıyor.

Strategy Analytics, küresel akıllı telefon pazarı ile ilgili son raporunu yayınladı. Paylaşılan rapora göre, yılın ilk 3 ayında 314 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daha düşük.

Samsung satışlarda lider

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk çeyrekte 74,5 milyon sevkiyat ve yüzde 24’e yakın pay ile ilk çeyrekte liderliğini korudu.

En çok satan markalar listesinde ikinci sırada ise 57 milyon sevkiyat ve yüzde 18,2 payla Apple yer alıyor.

Paylaşılan rapora göre, yılın ilk çeyreğinde en çok akıllı telefon satan ilk 5 marka şu şekilde:

Samsung

: 74,5 milyon sevkiyat

Apple

: 57 milyon sevkiyat

Xiaomi

: 39 milyon sevkiyat

OPPO

: 29,8 milyon sevkiyat

Vivo

: 25,4 milyon sevkiyat

Diğer

: 97,1 milyon sevkiyat