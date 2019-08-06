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İlk atom bombası 74 yıl önce bugün atılmıştı! ABD’nin katliamı hâlâ hafızalarda

Küresel katil ABD’nin ilk atom bombasını kullanarak dünyayı nükleer vahşetin pençesine sürüklemesinin üzerinden tam 74 yıl geçti.

06 Ağustos 2019 Salı 09:27
İlk atom bombası 74 yıl önce bugün atılmıştı! ABD’nin katliamı hâlâ hafızalarda

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında 6 Ağustos’ta Hiroşima’ya, 9 Ağustos’ta Nagazaki’ye attığı atom bombaları sonucu; Hiroşima’nın yüzde 70’i, Nagazaki’nin ise yarısı yok olmuş yarım milyon insan hayatını kaybetmişti.

İkinci Dünya Savaşı’nın Pasifik muharebeleri sürerken ABD’nin 6 Ağustos’ta Japonya’nın Hiroşima, 9 Ağustos’ta da Nagazaki kentlerine atom bombası atmasının üzerinden 74 yıl geçti. Yaklaşık 13 bin TNT (tri-nitro-toluen) kuvvetindeki uranyum katkılı bomba, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşturarak Hiroşima’nın yüzde 70’ini yok etti. Her yeri dümdüz eden atom bombası, ilk aşamada 80 bin ve 1945 sonuna dek ise 140 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Nagazaki’ye ise yerin 500 metre üzerinden atılan ve 22 bin TNT gücündeki bombanın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırlarken ilk aşamada 70 bine yakın kişi öldü ve Nagazaki’nin yarısı yok oldu. Japonya’da 2 şehri yok eden ABD’nin hâlâ bu soykırım nedeniyle hiçbir hesap vermemesi ise dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:27
  1. ABD
  2. kinci Dünya Savaşı
  3. Hiroşima
  4. Nagazaki
  5. Pasifik
  6. Japonya
  7. 13 bin TNT (tri-nitro-toluen) kuvvetindeki uranyum katkılı bomba
  8. TNT
  9. ATOM BOMBASI

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