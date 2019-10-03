İlk ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil oluyor? Ara tatil kaç gün? MEB ara tatil takvimi

Okulların ilk ara tatile ne zaman gireceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okulların başlayacağı ve tatil olacağı tarihler açıklanıyor. Yeni eğitim-öğretim sisteminde tatil tarihlerinin değiştiği açıklanmıştı. Artık okullarda ara tatiller yapılacak. Peki, 2019-2020 ilk ara tatil ne zaman? İlk ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil oluyor? Ara tatil kaç gün? İşte MEB ara tatil takvimi...

İlk ara tatil ne zaman?

İlk ara tatil 18 Kasım’da başlayacak ve 22 Kasım’a kadar devam edecek.

Okullar ne zaman tatil olacak?

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.