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İlk albümünü başkana hediye etti

Havza’nın yetiştirdiği davudi ve kadife sesli Nahide Saygün Akkal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ederek ilk albümünü hediye etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:03
İlk albümünü başkana hediye etti

Havza’nın yetiştirdiği davudi ve kadife sesli Nahide Saygün Akkal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ederek ilk albümünü hediye etti.


Güçlü sesi ile tanınan ve ilk albümünü çıkaran Havzalı olan Nahide Saygün Akkal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret ederek albüm hediye etti. Ziyarette Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçısı Nahide Saygün Akkal çalışmaları ve albümü hakkında bilgiler vererek, “Havza doğduğum, büyüdüğüm yer. Samsun ve Havza müzik kültürü acısından çok zengin. Bu zenginliği halkımıza sunmak için hazırlık yapmaktayım. Bu çalışmalarımızda belediyemizi de yanımızda görmek bizleri mutlu edecek” dedi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyaretinden ötürü Nahide Saygün Akkal’a teşekkür ederek, “Havza Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek olmak bizler için gurur verici. Havzalı kardeşimizin başarıları bizleri mutlu etmekte. İlçemiz ve bölgemiz için yapılacak olan çalışmalara elimizden geldiğince katkı vermek bizlere onur verir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” diye konuştu.


Akkal, ziyaretin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebhattin Özdemir’e “Mazhar Oldum” isimli ilk albümünden hediye etti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:03
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