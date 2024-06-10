İlk ahşap uydu, tonlarca çöpü toplayacak: Uzaya gitmeye hazırlanıyor! Ayrıntılar açıklanmaya başlandı

Japonya’daki bilim insanları sayesinde, Eylül ayında dünyanın ilk ahşap uydusunun uzaya fırlatıldığını görebiliriz. Eğer bu fırlatma başarılı olursa, daha çevre dostu uydular için yeni bir adım atılmış olacak. Uzaya gönderilen ve görev süreleri bitince uzay çöpü haline gelen uyduların ne kadar çoğaldığını düşünürsek, bunun önemini daha kolay Görev, bir tür manolya ağacı olan Hoonoki’den yapılmış küçük bir küp uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmesini ve daha sonra alçak Dünya yörüngesine konuşlandırılmasını içerecek. Bu ağaç türü, UUİ’de farklı türler üzerinde yapılan 240 günlük bir testin ardından seçildi. Görevin amacı, uydularda kullanılan alüminyumun ahşapla değiştirilmesinin, Dünya atmosferinde daha kolay yanacak olan uyduların yapımında sürdürülebilir bir yaklaşım olduğunu göstermek olarak belirtiliyor.

Uzay çöpü tehlikesi büyüyor

SpaceX’in Starlink mega uydu takımyıldızı gibi özel uydulardaki büyük artışın ardından yörüngedeki uzay çöpü miktarı hızla artıyor. Uzay nesnelerinin atmosferde yanmama riski, son birkaç yılda uzay enkazlarının sivil mülklere düşmesiyle birlikte arttı. Bu beklenmeyen düşüşler arasında Florida’daki bir evin çatısından geçen UUİ’den atılmış bir kargo paleti parçası ve bu yıl Kanada’daki bir çiftliğe inen SpaceX roketinin bir parçası da bulunuyor. Ahşap, bu tür olayları önlemeye kesinlikle yardımcı olacaktır.

Ancak bu uydu, şu ana kadar önerilen ilk ahşap uydu değil. WISA Woodsat’ın 2021’de fırlatılması gerekiyordu ancak belirsiz nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Yine de, ahşap kullanımı gelecek için gerçekten önemli bir yol. UUİ testi, uzayın zorlu ortamından ahşabın çok fazla etkilenmediğini gösterdi. Hiçbir çatlama, bükülme, soyulma veya yüzey hasarı yoktu.

Böyle bir uzay aracının geliştirilmesi çok heyecan verici ve araştırmacılar, özellikle ahşabın nasıl genişlediğini, daraldığını, bozulduğunu ve elektronik ekipmanı nasıl koruduğunu inceleyerek, konuşlandırıldıktan sonra uzayda nasıl dayandığını inceleyecekler. Eğer iyi bir performansa ulaşılırsa, uzaydaki insan yaşam alanları da dahil olmak üzere diğer uygulamalarda da kullanılabilir.



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