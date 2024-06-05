İlk adımı attı: Beşiktaş'ın Giovanni van Bronckhorst ile imza atabilir! Rakibi çileden çıkartan gelişme
Siyah-beyazlıların Giovanni van Bronckhorst ile her konuda anlaştığı ve Hollandalı teknik adamla imza aşamasına gelindiği öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile her konuda anlaşma sağladı.
49 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile imza aşamasına gelindiği belirtilen haberde nihai kararı başkan Hasan Arat'ın vereceği de ifade edildi.
Son olarak Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, 21 Kasım 2022'den beri takım çalıştırmıyor.
Rangers ile toplam 68 maça çıkan 49 yaşındaki teknik adam, İskoç ekibinde maç başına 2.01 puan ortalaması yakalamıştı.
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