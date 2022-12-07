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Ekonomi İlk açıklama geldi! Asgari ücret toplantısında sıcak gelişme
Ekonomi

İlk açıklama geldi! Asgari ücret toplantısında sıcak gelişme

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının iyi geçtiğini belirten Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 16:47:00 -
İlk açıklama geldi! Asgari ücret toplantısında sıcak gelişme

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının iyi geçtiğini belirten Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından bakanlık binasından ayrılan ilk grup Türk-İş oldu. Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının iyi geçtiğini bildirerek, “Toplantıda konuştuğumuz konuları Türk-İş Yönetim Kurulu'yla değerlendireceğiz. Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” dedi.

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