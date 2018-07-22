İlişkileri açığa çıktı! Bakın Adnan Oktar'la Oktar Babuna nasıl tanışmış

Adnan Oktar'a bağlılığından dolayı Oktay olan adını Oktar olarak değiştiren örgütün önemli ismi Oktar Babuna, Adnan Oktar'la üniversite okurken tanışmış.

ÜNİVERSİTE DE TANIŞMIŞLAR

CNN Türk'ün haberine göre; Babuna'nın Oktar'la da üniversite okurken tanıştığı ortaya çıktı. 1986 yılında gözaltına alınmasının ardından mehdi olduğunu iddia ettiği için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Adnan Oktar'ı burada ilk muayene eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sefa Saygılı, önemli açıklamalar bulundu.

"ADNAN OKTAR, OKTAR BABUNA'YI STAJ GÖRDÜĞÜ DÖNEM KENDİNE BAĞLADI"

Adnan Oktar'ın ağır hastaların olduğu bölümde kaldığını söyleyen Saygılı şunları söyledi: "Hiç unutmam, 2 tane MİT görevlisi geldi. 'Burada insanları kendisine bağlamasın, dikkat ediyor musun' dediler. 'Bunların hepsi katil tecavüzcü falan, etkileme şansı yok' dedim. O dönem tıp öğrencileri staj için hastaneye gelir, Adnan Oktar da onlarla çok ilgilenirdi. Bir numaralı adamı Oktar Babuna'yı da staja geldiği zaman kendisine bağladı. Daha sonra Babuna'nın bütün mal varlığını elde etti."