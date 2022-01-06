“Ilımlı İslam”a hizmet edecek o tefsire çok sert tepki

Münübe Yılmaz

Mısır’da, darbeci Sisi ve ekibinin “ılımlı İslam’ı yansıtacak ve aşırılığa karşı mücadele edecek” yeni Kur'an tefsiri hazırlığına tepkiler sürüyor…

Mısır Senatosu'nun, Kur'an’ın “modern ve çağdaş bir yorumu” olarak lanse edilen girişimi gündemine almasına son olarak El-Ezher Üniversitesi profesörleri karşı çıktı.

“Akılsızca bir iş”

El-Ezher’de felsefe hocalığı yapan Amina Nasir, söz konusu öneriyi “akılsızca” olarak nitelendirerek “Bu, başlı başına yanlış bir proje. Ehil olmayan kişiler bu hassas alana girmemeli” dedi. El-Ezher’de hukuk hocası olan Prof. Fathi Osman al-Fakhi de tefsir hazırlamanın bir usulü olduğuna dikkat çekerek, “Tefsirler, öncelikle işin uzmanları tarafından her yönüyle incelenir. Bu sayede tefsirin Kur'an’ın ilkeleriyle çelişmediğinden emin oluruz” diye konuştu.

“Modernite ve yenilik gibi kavramlar, Kur’an’ı yanlış yorumlamak için kullanılmamalı”

El-Ezher’den yapılan kurumsal açıklamada da hazırlanmak istenen tefsirin El-Ezher Ulema Yüksek Konseyi, İslami Araştırmalar Akademisi ve diğer yetkili mercilere sunulması gerektiği ifade edilerek, “Modernite ve yenilik gibi kavramlar, Kur’an’ı yanlış yorumlamak veya onu tahrif etmek için kullanılmamalıdır” denildi. Arap medyası da tefsirin hükümetin politikalarına hizmet etmek ve bilhassa "İbrahimî dinler" projesini desteklemek için hazırlanmak istendiğini aktardı.