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Dünya 'Ilımlı İslam'a dönmenin etkisi! Suudi Arabistan'da ilk kez kadın askerler askeri geçit törenine katıldı
Dünya

'Ilımlı İslam'a dönmenin etkisi! Suudi Arabistan'da ilk kez kadın askerler askeri geçit törenine katıldı

'Ilımlı İslam' adı altında özellikle kadınlara yönelik yeniliklerin yapıldığı Suudi Arabistan'da ilk kez kadın askerler askeri geçit törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 19:44:00 -
'Ilımlı İslam'a dönmenin etkisi! Suudi Arabistan'da ilk kez kadın askerler askeri geçit törenine katıldı

Velihat Prens Muhammed bin Selman'ın reformlar gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da, Riyad'da yapılan Ulusal Günü geçit törenine ilk kez kadın askerler de katıldı.

Suudi Arabistan son yıllarda 'ılımlı İslam' adı altında yaptığı reformlarla dünya kamuoyunda yer buluyor. Ülkede özellikle kadın hakları konusunda son dönemde peş peşe adımlar atılıyor. ABD ve İsrail ile yakın ilişkiler kuran Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları ülkesine çekebilmek için bu yeniliklere her gün birini daha ekliyor.

Kadınlara araba yasağı kaldırıldı

Bu çerçevede kadınların araba kullanmasına getirilen yasak kaldırıldı. Ayrıca, kadınların ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemeler yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda da ilk kez bir kadın asker basın toplantısı düzenlemişti.

Kadınlar askerler, askeri geçit törenine katıldı

Suudi Arabistan'da bir ilk daha yaşandı. İlk kez kadın askerler bir askeri geçit törenine katıldı.

Törene katılanlardan bir kişi, "Kutlamalarla gurur duyuyorum. Her yıl daha da güzelleşiyor. koronavirüs krizine rağmen bu yıl kutlamaların daha iyi olacağını umuyorduk" dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın yaptığı yenilikler bazı çevreler tarafından ise tepkiyle karşılanıyor.

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