İlim Yayma Ödülleri başvuruları başladı

3 kategoride toplam 1 milyon liralık ödül verilecek ödüller için başvurular 31 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. 2’nci İlim Yayma Ödülleri için müracaat şartları belli oldu. ‘Sosyal Bilimler’ ile ‘Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri’ ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan müracaatta bulunabilecek. ‘Büyük Ödül’e ise sadece aday gösterme yöntemiyle aday olunabilecek. ‘Büyük Ödül’ için akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebilecek. Her bir kategori için gerçekleştirilecek olan başvurular tek tek değerlendirilecek. Çalışmalar 2021 Aralık ayı içerisinde düzenlenecek olan törenle onurlandırılacak.