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Gündem İliç'te maden sahasında toprak altında kalan 2 işçiye daha ulaşıldı
Gündem

İliç'te maden sahasında toprak altında kalan 2 işçiye daha ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 08:54:00 -
İliç'te maden sahasında toprak altında kalan 2 işçiye daha ulaşıldı

Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 2 içinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 2 içinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar şunları söyledi:

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.

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