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Spor İlhan Palut, Süper Lig ekibiyle anlaştı!
Spor

İlhan Palut, Süper Lig ekibiyle anlaştı!

Yeniakit Publisher
2023-06-08 17:17:00 -
İlhan Palut, Süper Lig ekibiyle anlaştı!

Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardı.

Son olarak Konyaspor'da görev yapan teknik direktör İlhan Palut'un yeni takımı belli oldu

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bir süredir Karadeniz ekibiyle görüşme halinde olan İlhan Palut, yönetimle anlaşmaya vardı. Palut, önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor'a 2 yıllık imza atacağı belirtildi.

16 Ocak'ta sürpriz bir şekilde Konyaspor'da görevine son verildikten sonra birçok teklif alan 46 yaşındaki teknik adam, bir süre dinlenmek istemiş ve sezon sonunu beklemişti. Palut, bu süreçte Avrupa'da farklı liglerde maçlar izledi.
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