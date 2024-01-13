İlhan Palut hep dedik ki: Skora gitmenin hiç de kolay olmadığı bir sahada oynadık dedi! Grafikte görülen alçalan seri

Takımın alabileceği kötü bir sonucun genç oyuncuları etkileyebileceğini aktaran Palut, "Maç öncesi en büyük endişem buydu. Bizim için değerli bir sonuç oldu. Kar yağışı sahayı yukarıdan göründüğünden çok daha zor bir hale getirdi. Her şeyden önce iki takım oyuncularını da kutluyorum. Hakemleri kutluyorum. Böyle bir sahada herkes 90 dakika uzatmalarla beraber çok büyük emek sarf etti." diye konuştu.

İki taraf için de mücadele maçı olduğunu dile getiren Palut, "Gol çok önemliydi. Hangi taraftan gelirse gelsin çok büyük avantaj olacaktı. Çünkü, skora gitmenin hiç de kolay olmadığı bir sahada oynadık ve golü biz bulduk. Maç geneline baktığımız zaman Demirspor çok mücadele etti ama bizim biraz daha fazla isteyip daha iyi savaştığımızı gözlemledim. Oyuncularımı kutluyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Çok sıkışık bir maç takvimi. Bu açıdan çok iyi bir sonuç." ifadelerini kullandı.

Saha şartları nedeniyle kadroyu kurmak için zemini 3 kez incelediğini belirten Palut, şunları kaydetti:

"Dün akşam geldim sahaya baktım. Bugün iki kere geldim ve sahaya gün içerisinde baktım. On birimizi ancak saat 16.00 gibi belirleyebilirdik ekip olarak. Hangisi daha doğru olur? Elimizde kullandığımız değerli oyuncular var. Bizi sonuca götüren ama bugün o oyuncuların özelliklerini sergileyebileceği bir ortam yoktu. Fizik olarak daha iyi karşılık verebileceğini düşündüğümüz bir takım kullanmaya karar verdik. Zaten çok yoğun bir maç trafiğinde oyuncuların da hepsi mücadele etti. Böyle sahalarda sonradan oyuna girmek hiç kolay değil. Çünkü, belli dakikalar boyunca adapte olmuş oyuncular karşısında bir anda oyuna yeni girmek hiç kolay değil. Bütün takımın mücadele ve performansından memnunum."

- Yukatel Adana Demirspor cephesi

Yukatel Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, karşılaşma iyi bir zeminde oynanmadığı için her iki takımın da hamlelerini yapamadığını söyledi.

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İki eş değer takımın mücadelesi olduğunu vurgulayan Hoşfikirer, "Zeminden dolayı şartlar istediğimiz gibi olmadı. Artık 20. yüzyılda yaşıyoruz, teknolojiden bahsediyoruz. Bu zeminlerin ülkemizde bilhassa büyük sorun olduğunu görüyorum. Oyuncular da insan, bizim çocuklarımız ve hepsi çok değerli, çok pahalı oyuncular. Maçlarda onların sağlığını koruyacak, onları riske atacak hiçbir şeyin önüne geçemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taktiğin çok konuşulamayacağı bir mücadele olduğunun altını çizen Hoşfikirer, şöyle devam etti:

"Böyle havalar, mücadelenin çok üst düzey olduğu maçlardır. Artık taktiğin işlemediği maçlardır. Rakip ceza sahasında uzun toplarla en çok buluşan takımın golü atacağını söylemiştim ve öyle de oldu. İki takım için de güzel bir mücadele oldu ama duran toptan bir gol yedik. Bu tür maçlarda başka hamle şansınız olmuyor. Her iki takım futbolcularını kutluyorum. Çok yürekten ve samimi bir şekilde büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Bu hava şartlarında futbolun öyle çok kolay bir şey olmadığını herkese izlettirdiler."

Hoşfikirer, gidenlerin olduğu gibi takıma katılanların da olacağını sözlerine ekledi.

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