İlhan Özer: “9. dakikayı aşamıyoruz erken gol yiyoruz”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, Adanaspor ile oynadıkları karşılaşmada oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirterek, ”Bir türlü bu 9. dakikayı aşamıyoruz, erken gol yiyoruz ama buna rağmen oyuncularımız oyunu bırakmadılar” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında ağırladığı Adanaspor karşısında 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, “Adanaspor’u tebrik ediyoruz. İyi bir mücadele oldu. Genç arkadaşlarla 17-18 yaşındaki oyuncularla mücadele ediyoruz. Bu milli takım arası daha çok çalışma fırsatı bulduk. Bir türlü bu 9’uncu dakikayı aşamıyoruz erken gol yiyoruz ama buna rağmen oyuncularımız oyunu bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Pas yüzdesi ve pozisyona da girdiler. Çalışmalarımız devam edecek. 7 haftalık bir süreç var. Elimizden geldiğince gençlerle puan almak için tüm gayretimizle çalışacağız” diye konuştu.